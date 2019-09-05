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Muharrem ayı orucu kaç gün tutulur?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam'da önemli bir yeri vardır. Zilhicce ayının son gecesi Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimi olan Hicri Yılbaşı yine dualarla ibadetlerle karşılanacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:56
Muharrem ayı orucu kaç gün tutulur?

Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Peygamber efendimiz Mekke-i mükerremeden Medine-i münevvereye hicretinin başlangıç kabul edildiği tarihe, seneye “Hicri Yıl” denir. Muharrem ayının tamamında oruç tutmak müstehaptır.  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ramazandan sonra en faziletli oruç ayı, Allah ayı olan Muharrem ayıdır. Farz olan namazlardan sonra en faziletli namaz ise geceleyin kılınan namazdır." Peki Muharrem ayının ilk günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Muharrem ayında kaç gün oruç tutulmalı? 

MUHARREM AYININ İLK GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Hazreti İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Her kim Zilhicce ayının son gününde ve Muharrem ayının ilk gününde oruç tutarsa o kimse, geçmiş seneyi oruçla tamamlamış ve gelecek seneye oruçla başlamış olur. Allâh-u Te'âlâ tutmuş olduğu bu orucu, elli senelik günahına keffaret kılar (tutmuş olduğu bu oruç sebebi ile elli senelik günahı bağışlanır.)" (Abdülkadir-i Geylani, El-Gunye: 2/316; Abdurrahman b. Yusuf, İmadül İslâm:386)

MUHARREM AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULMALI?

Nihat Hatipoğlu Muharrem ayında tutulacak oruçla ilgili çok merak edilen soruları yanıtladı.

"Sadece 10'un oruç tutmak mekruhtur. 9-10'da ya da 10-11'de problem yok. Çünkü Aşure- Muharrem orucu Kerbela'dan sonra yani Evlad-ı Resul o günlerde şehit edildikleri için sanki o niyete tutuyoruz...Halbuki Peygamberimiz kendi döneminde Aşure orucu tutmuştur. Çünkü 10 Muharrem bir çok peygamberin kurtulma günüdür. Hz Nuh'un, Hz. İbrahim'in, Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği gündür... 10'a yakın peygamberin müjde aldığı gündür 10 Muharrem. Bu nedenle Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyorlardı. Diyor ki; 'Ben Musa'yi İsrailoğulları'ndan daha çok seviyorum. Yani herhangi bir Yahudi Musa'yı seviyor ama 'Musa benim Peygamber kardeşimdir' diyor. Sırf onlara benzememek için 9-10 ya da 10-11 diye tutuluyor."

MUHARREM ORUCU OKUNURKEN AÇILAN DUA

Bismişah Allah, Allah

Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola

Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla

Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola

Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya

Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırmaya

Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye (Amin)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:56
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