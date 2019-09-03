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Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

- Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

03 Eylül 2019 Salı 09:15
Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:15
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Muhammet Demir
  4. transfer

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