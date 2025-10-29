‘Muhammed’i seviyorum’ demek suç sayılıyor!

Hindistan’da Müslümanlar, dini söylemleri nedeniyle gözaltına alınıyor. Uzmanlar, bu uygulamaların herhangi bir yasal temele dayanmadığını ve sistematik bir baskı kampanyasına dönüştüğünü vurguluyor.

Ekim başından bu yana, Hindistan’daki yetkililer binlerce Müslümanı gözaltına aldı, birkaç binayı yıktı ve birkaç eyalette Müslüman mahallelerinde internet kesintileri uygulandı; gerekçe olarak insanların Peygamberimizi kast ederek “Muhammed’i seviyorum” demeyi bırakmamaları gösterildi.

Ülkede pankartlarda, tişörtlerde ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan bu ifade “Muhammed’i Seviyorum” Müslümanların inançlarını ifade etmeleri için bir bahane haline geldi. Yetkililer, bu tür ifadelerin kamu düzenini tehdit ettiğini savunurken; hak savunucuları ve analistler, bunun Hindistan’daki Müslüman azınlığa yönelik daha geniş ve hedefli bir baskının simgesi olduğunu söylüyor.

Kuruluşlarından biri olan Association for Protection of Civil Rights’ın (APCR) ilk verilerine göre, eylül başından 23 Eylül’e kadar en az 21 adet resmi suç duyurusu (FIR) polis karakollarında yapıldı; Uttar Pradesh ve diğer eyaletlerde 1.324’ten fazla Müslüman hakkında işlem başlatıldı, 38 kişi tutuklandı.

APCR’ın 10 Ekim tarihinde yayımladığı son rapora göre ise, 7 Ekim’e kadar Hindistan genelinde yaklaşık 4.505 Müslüman hakkında resmi suçlama yöneltildi ve 265 kişi tutuklandı. Bunun 89’u yalnızca Bareilly şehrinde kaydedildi.

Özellikle en kalabalık eyalet olan Uttar Pradesh’in Kanpur kentinde durum tırmandı. Yerel bir Müslüman topluluk, “Muhammed’i Seviyorum” yazılı ışıklı bir tabela astı. Bazı yerel Hindular bunun geleneksel kutlamaların dışına çıkıldığı ve provokasyona dönüştüğü yönünde itirazlarda bulundu

Yerel polis, suç duyurularının ardından Kanpur’da yaklaşık iki düzine kişi hakkında “dini düşmanlığı körüklemek” suçlamasıyla dava açtı. Kolluk kuvvetleri, bu eylemlerinin “komşu toplulukların huzurunu bozabileceğini” iddia etti.

Küçük bir anlaşmazlık hızla ulusal bir krize dönüştü. Ülkede genç Müslümanlar, birçok kentin sokaklarında pankartlar taşıyarak ve “Muhammed’i Seviyorum” ifadeleriyle yürüyüşler düzenleyerek kendilerini ifade etmeye çalıştılar.

Buna karşılık yetkililer büyük bir baskı başlattı: tutuklamalar, cezai işlemler ve “buldozer adaleti” olarak anılan ev yıkımları.