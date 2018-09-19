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Muhammed Salah'tan son dakika golüne şaşırtan tepki!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi son dakika golüyle 3-2 yenerken 85. dakikada oyundan çıkan Salah'ın gole tepkisi şaşırttı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:04
Muhammed Salah'tan son dakika golüne şaşırtan tepki!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Anfield'da PSG'yi Roberto Firmino'nun 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. 85. dakikada oyundan çıkan Muhammed Salah'ın yedek kulübesinde gole gösterdiği reaksiyon ise tepki çekti.

ŞİŞEYİ YERE FIRLATTI

Son dakilka golünün ardından teknik direktör Jürgen Klopp, zıplayarak golün sevincini yaşarken yedek kulübesinde oturan Salah, golden sonra elindeki şişeyi sinirli bir şekilde yere fırlattı. Salah'ın bu hareketleri kameralara yansırken taraftarları şaşırttı.

''BENCE SEVİNİYORDU''

Maçın ardından İngiliz televizyonun karşılaşmayı değerlendiren Rio Ferdinand ve Michael Owen ise Mısırlı yıldızı savundu. Ferdinand, ''Umarım sevinme şekli budur. Bence Salah, kendi şeklinde seviniyordu. Bu hareketinin öncesinde elleri havadaydı.'' derken Owen, ''Bence mutlu oldu.'' şeklinde yorum yaptı.

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 18:04
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