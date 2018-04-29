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"Muhammed Salah, İslam'la ilgili olumlu çağrışım yapıyor"

İngiliz ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla dünya gündeminden düşmeyen Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah için El-Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi'nden açıklama geldi. El-Ezher, açıklamasında "Muhammed Salah, İslam'la ilgili olumlu çağrışım yapıyor" ifadelerine yer verdi.

29 Nisan 2018 Pazar 09:44
"Muhammed Salah, İslam'la ilgili olumlu çağrışım yapıyor"

El-Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, İngiliz takımı Liverpool'da forma giyen ve son dönemde adından çokça bahsettiren Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın, İngiltere'de İslam'la ilgili olumlu çağrışım yapmasından övgüyle söz etti.

Ezher'den yapılan açıklamada, Salah'ın güzel bir ahlakı temsil ettiği belirtilerek, "Tüm dünya son dönemde Salah'ın kaydettiği başarıyı konuşuyor. İngiltere'deki gazeteler İslam'dan kötü bir üslupla bahsederken, Salah sayesinde Liverpool taraftarları, ilahi dinin zaferini ifade eden, İslami içerikli marşlar söylüyor." denildi.

Açıklamada, Mısırlı oyuncu Salah'ın başarısı arttıkça bu marşların daha yaygın bir şekilde söylendiğine dikkat çekilerek, Liverpool taraftarlarının, "Daha çok gol atarsa İslam'ı seçeceğim. Camiye gireceğim. Orası, olmak istediğim mekan." şeklindeki bazı ifadelerine yer verildi.

ALMADIĞI ÖDÜL KALMADI

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü Mısırlı yıldız Muhammed Salah kazanmıştı.

Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Geçen salı günü oynanan Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu. Söz konusu maçın ardından dünya Muhammed Salah'ı konuştu.

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:44
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