Muhammed Salah, Filistin'in sesini İngiltere'den duyuracak!

Mısırlı yıldız, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla Mısır Kızılay Vakfı'na çok büyük bir bağışta bulundu. Salah'ın sadece bu bağışla kalmayacağı, önümüzdeki dönemde de hem ayni hem nakdi yardımlar yapacağı öğrenildi.

SAHA İÇİNDE DE 'FİLİSTİN' DİYECEK!

Salah, saha dışında yaptığı yardım dışında Filistin halkına destek olmak için saha içerisinde de aksiyon almaya karar verdi.

Mısırlı oyuncunun Premier Lig'deki bir maç öncesinde, attığı gol sırasında veya maçtan sonra Filistin'e destek olduğunu belirterek bir harekette bulunacak.

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