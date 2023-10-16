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Spor Muhammed Salah, Filistin'in sesini İngiltere'den duyuracak!
Spor

Muhammed Salah, Filistin'in sesini İngiltere'den duyuracak!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:15:00 -
Muhammed Salah, Filistin'in sesini İngiltere'den duyuracak!

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve saldırılar sonrası Filistin'e yardım yapmaya karar verdi.

Mısırlı yıldız, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla Mısır Kızılay Vakfı'na çok büyük bir bağışta bulundu. Salah'ın sadece bu bağışla kalmayacağı, önümüzdeki dönemde de hem ayni hem nakdi yardımlar yapacağı öğrenildi.

SAHA İÇİNDE DE 'FİLİSTİN' DİYECEK!

Salah, saha dışında yaptığı yardım dışında Filistin halkına destek olmak için saha içerisinde de aksiyon almaya karar verdi.

Mısırlı oyuncunun Premier Lig'deki bir maç öncesinde, attığı gol sırasında veya maçtan sonra Filistin'e destek olduğunu belirterek bir harekette bulunacak.
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