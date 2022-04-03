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Aktüel Muhammed Nur Nahya kimdir nereli?
Aktüel

Muhammed Nur Nahya kimdir nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini birebir taklit eden Muhammed Nur Nahya’nın sosyal medyada paylaştığı videolar büyük bir beğeni ile takip ediliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesine benzer ses çıkaran Muhammed Nur Nahya kimdir? Muhammed Nur Nahya nereli kaç yaşında? Muhammed Nur Nahya ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-03 13:34:00 - 2022-04-03 13:37:28
Muhammed Nur Nahya kimdir nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidi ile ünlenen Muhammed Nur Nahya bir hayli merak ediliyor. Nahya'nın videolarını ilk kez izleyenler Erdoğan ile olan ses benzerliğine oldukça şaşırıyor. TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya’nın kim olduğu merak konusu. Peki Muhammed Nur Nahya nereli, ne iş yapıyor?

 

Muhammed Nur Nahya kimdir nereli?

Şanlıurfa'lı olan Muhammed Nur Nahya, Tiktok'ta taklit videoları çekmektedir. Muhammed Nur Nahya'nın İstanbul’da özel bir üniversitede eczacılık bölümü 5’inci sınıf öğrencisi olduğu bliiniyor. Nahya, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada mizah ve eğlence için videoları çektiğini belirtti. Muhammed Nur Nahya’nın Tiktok hesabı “@nahyabey” kullanıcı adı olarak kullanılmaktadır.

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