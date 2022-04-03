Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidi ile ünlenen Muhammed Nur Nahya bir hayli merak ediliyor. Nahya'nın videolarını ilk kez izleyenler Erdoğan ile olan ses benzerliğine oldukça şaşırıyor. TikTok'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya’nın kim olduğu merak konusu. Peki Muhammed Nur Nahya nereli, ne iş yapıyor?

Muhammed Nur Nahya kimdir nereli?

Şanlıurfa'lı olan Muhammed Nur Nahya, Tiktok'ta taklit videoları çekmektedir. Muhammed Nur Nahya'nın İstanbul’da özel bir üniversitede eczacılık bölümü 5’inci sınıf öğrencisi olduğu bliiniyor. Nahya, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada mizah ve eğlence için videoları çektiğini belirtti. Muhammed Nur Nahya’nın Tiktok hesabı “@nahyabey” kullanıcı adı olarak kullanılmaktadır.