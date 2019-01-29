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Mursi'nin avukatı Muhammed ed-Damati vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatlarından Muhammed ed-Damati yaşadığı sağlık sorunları sonrası vefat eti.

29 Ocak 2019 Salı 10:43
Mursi'nin avukatı Muhammed ed-Damati vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatlarından olan sol eğilimli Muhammed ed-Damati yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

Mursi'nin ailesi duyurdu

Damati'nin vefat haberini yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Mursi ailesi, merhumun onurlu bir geçmişi olduğunu ifade etti ve Mısırlı meslektaşlarına başsağlığı temennisinde bulundu. 

Mursi'yi Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksut ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Damati'nin cenaze namazının Mısır'ın Eş-Şarkiyye ilinde bugün öğle namazına müteakip kılınacağını söyledi.

İnsan Hakları Ulusal Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Özgürlükler Komitesi Başkanlığı gibi pek çok görevde bulunan Damati, 2014'ten bu yana Mursi'yi savunan avukatlar arasında yer alıyordu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:43
  1. Ulusal Konseyi Başkan Yardımcılığı
  2. Muhammed Mursi
  3. Mısır

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