Muhammed Emin Saraç, Ali Haydar Efendi için kazılan kabre mi defnedildi?

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İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocaefendi vefat ettikten sonra Fatih Camii Haziresine defnedilmesine karar verildi. Vefatına dek birçok hoca yetiştiren Emin Saraç’ın defnedildiği kabre ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, 4 mezhep müftüsü, büyük İslam alimi Ahıskalı Ali Haydar Efendi vefat ettikten sonra Fatih Camii Haziresine defnedilmek istendi. Bunun için başvurular yapıldı, ayrıca kabri de kazıldı. Ancak dönemin cuntacı Cemal Gürsel hükümeti, söz konusu talebi reddetti ve Ali Haydar Efendi Fatih Dersiamlarından olduğu halde defninin burada yapılmasını engelledi. Ayrıca iddia sahibi, Ali Haydar Efendi’nin cenaze namazının Fatih Camii’nde kılınmasına dahi karşı çıkıldığını ve Yavuz Selim’de kıldırıldığını hatırlattı. İddianın kaynağı Diyanet Ansiklopedisi olarak gösterildi.

WhatsApp gruplarında gezen bu iddiaya ilişkin konuşan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, “Demek ki diyanet ansiklopedisi öyle diyor yani kabir kazıldı orada fakat Cemal Gürsel izin vermedi, deniyor. Ben okumadım bakmadım. Ali Haydar efendinin sohbetlerine iştirak ediyordum ve cenazesinde bulundum. Ben söyledim Fatih Camii'ne müsaade edilmediğini ve Yavuz Selim’e yönlendirildiğini. Fakat siz kabir kazılmıştı diyorsunuz, onu da öğrenmiş oldum.” dedi.

Yalanlandı

Yusuf Ziya Kavakçı’nın gönderdiği ses kaydının ardından söz konusu iddianın yanlış anlaşılma olduğu belirtildi. Bir vatandaş, “Muhterem Yusuf Ziya Kavakçı hocam... Cumartesi günü bir arkadaşın böyle bir paylaşımı yanlış anlaşıldı ve yanlış algılandı. Buyurduğunuz gibi efendi babamız 1 Ağustos 1960’da vefatı üzerine önce Fatih Camii’nde defin için izin istendi ihtilalcilerden, verilmeyince bari cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınsın talebine de olumsuz cevap verildi ve Yavuz Selim Camii’nde cenaze namazı kılındı Sakızağacı Şehitliği’nde defnolundu. Fatih Camii’nde defin niyeti ve talebi böylece kabul edilmedi ve orada bir mezar yeri açılmadı. Niyet olduğu için bugün kime niyet kime kısmet deniyor.” ifadelerini kullandı.

Ali Haydar efendinin kabrine çok layık

Bu açıklamanın üzerine Kavakçı şunları söyledi:

“Ben cenazede vs. bulundum ama bu kardeşimiz öyle deyince, bir de diyanet ansiklopedisindeki maddeyi kaynak olarak gösteriyor. Ona da bakmadım doğrusu. Fakat önceden kazılmış kabir ve oraya defnedildi deyince biraz hayretime mucip oldu. Tabi Emin Saraç ağabey ve hoca çok layık Ali Haydar Ahıskavi'nin yerine, onun kabrine çok layık ama yani vakayı bilmek lazım. Ben Ahiskavi Ali Haydar Efendinin gerçek talebesi Emin Saraç ağabey, onun kayın pederi Ali Yekta sun ve Beşiktaş müftüsü Fuat Çamdibi olduğunu kabul ediyorum yani gördüm onların baş müritler olduğunu. Gördüm onların kendisine olan itibarını sonra tabi vefat edince işler değişmiş biraz yani vaka, hadiselerin akışı başka ama benim bildiğim gördüğüm de başka. Onu zikretmiş olayım.”