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Muhammara nasıl yapılır?

Sağlıklı bir atıştırmalık olan muhammara nasıl yapılır?

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:28
Muhammara nasıl yapılır?

MALZEMELER

6 közlenmiş kırmızıbiber

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1.5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1.5 tatlı kaşığı kimyon

2 su bardağı ceviz içi

4 dilim bayat ekmek ya da tost ekmeği

3/4 çay bardağı zeytinyağı

3-4 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Maydanoz

MUHAMMARA NASIL YAPILIR?

Biberlerin kabuklarını soyup, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra mutfak robotuna alın. Diğer malzemeleri ilave edin ve püre haline gelinceye kadar iyice karıştırın. Muhammarayı servis tabaklarına alıp üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirin. Üzerine zeytinyağı gezdirerek ekmek dilimleri ile servis yapın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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