Muhalifler özel birlikleri püskürttü! Rus askerleri büyük kayıp veriyor Muhalif gruplar, Hama ve Lazkiye kırsalında birçok kez ilerleme girişiminde bulunan Rus özel birliklerini geri püskürttüklerini açıkladı.

'Müminleri Teşvik Et' operasyon odası savaşçıları, bugün Lazkiye kırsalında iki kez Rus milislerinin toplanma alanlarını grad füzeleriyle vurduklarını ifade etti. Öte yandan, Cephe Vataniyye grubu Hama kırsalı Ceysan bölgesinde Rejim ve Rus milislerine ait mevzileri ısı güdümlü füzeyle hedef aldıklarını bildirdi. Suriye sahası son günlerde Muhalifler ile işgalci Rus askerlerinin arasında çıkan çatışmalara sahne oluyor. Bölgede şimdiye kadar gerçekleşen çatışmalarda onlarca Rus askerinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Geçtiğimiz gün Rus haber ajansı ANNA, Rus özel birliklerinin Muhalifler karşısında başarılı olamadıklarını itiraf etmişti. Muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere sızma girişiminde bulunan Rus askerleri çok sayıda kayıp vererek geri çekiliyor. Karadan istediğini elde edemeyen Ruslar hava saldırılarıyla masum sivilleri hedef alıyor. Kaynak: Fetih Medya

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