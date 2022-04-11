Muhalifler iyice kafayı yedil! Yandaş medyanın yaptığı ‘pes’ dedirtti!

Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında ‘zirve’ yapan muhalif medya algı operasyonlarını sürdürerek okuyucularını yanıltmaya devam ediyor.

Bütün muhalefetin üye sayıları artarken AK Parti’nin üye sayısı düşmüş!

Yargıtay’ın açıkladığı siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin haberlere yer veren T24 ve Gazete Duvar, “Yargıtay güncel rakamları açıkladı: AKP 5 binin üzerinde üye kaybederken, son 1 ayda üye sayısını en çok artıran İyi Parti oldu” başlığıyla bir habere imza attı. Muhalefetin operasyon siteleri haberinde, “Yargıtay’ın 7 Nisan itibariyle açıkladığı verilerine göre AKP’nin üye sayısında 5 binin üzerinde azalma meydana gelirken, MHP’nin üye sayısı ise arttı. CHP, İyi Parti, SAADET, Gelecek ve DEVA’da da artış gözlendi.” iddiasında bulundu.

AK Parti’nin üye sayısını gizlediler!

Muhalefetin ‘tetikçi’ siteleri aynı haberlerinde şu ifadelere yer verdi:

“AKP’nin 2 Mart 2022’de 11 milyon 89 bin 543 olan üye sayısı, 35 günde 5 bin 319 azalarak 11 milyon 84 bin 224’e geriledi. Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AKP’nin tersine üye sayısında artış kayıtlara geçti. MHP 476 bin 823 olan üye sayısını 3 bin 62 artırarak 479 bin 885 üyeye ulaştı.”

Suçladıkları İyi Parti’yi pazarladılar!

‘Faşistlikle’ suçladıkları İyi Parti’yi pazarlamayı ihmal etmeyen T24 ve Gazete Duvar, “Son 1 ayda üye sayısını en çok artıran İyi Parti oldu. İyi Parti 539 bin 929 olan üye sayısını 18 bin 18 artırarak 557 bin 947 üyeye ulaştı. Yargıtay’ın verilerine göre üye sayısını son bir ayda en çok artıran siyasi parti İyi Parti oldu.”