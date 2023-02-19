Muhalif yayınları ile tanınan Gazete Oksijen'in sahibi Sabancılar mı?
Sabancı Holding'e ait Akbank, hafta sonu, Kahramanmaraş depremine ilişkin taziye reklamını yalnızca çok düşük tirajı olan Gazete Oksijen'e verdi. Oksijen'in resmi tirajı yalnızca 2 bin olarak biliniyor.
Akbank, Kahramanmaraş bölgesindeki depremzedeler için 650 milyon lira bağışta bulunduğunu açıkladı.
Sabancı Holding'e ait Akbank, deprem yardımına ilişkin taziye reklamını ise çok düşük tiraja sahip muhalif yayın yapan Gazete Oksijen'e verdi.
Yalnızca iki bin tiraja sahip Gazete Oksijen'de yayınlanan Sabancı Holding'in reklamında şu ifadeler yer aldı:
Oksijen'in sahibi Zafer Mutlu, derginin yayına çıktığı ilk gün, Sabancı Holding'e şöyle teşekkür etmişti:
Her zaman bizimle olduklarını hissettiren Güler Sabancı ile Suzan Sabancı Dinçer, OKSİJEN maceramızda da yanımızda oldular.