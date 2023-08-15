Muhalefette ittifak yıkılmış ilan eden yok!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır ve telafisi olmayan bir mağlubiyet alan CHP ve İYİ Parti arasındaki çekişme 'yerel seçimler' öncesinde büyüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor.

Akşener CHP'yi bombardımana tutmuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" sözlerini sarf etmişti.

Kılıçdaroğlu'na Salvo

Akşener son olarak geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanarak, "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" sözlerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' göndermesi de yapan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.

Kurmayları da aynı tonda

Akşener bu çıkışları yaparken kurmayları da CHP ile yapılan ittifakı hedef alarak "Müstakil seçim" söylemlerini açık açık gündeme getirdi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.

İttifakı bitirerek siyasi ömrünü uzatmayı planlıyor

İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği gündeme geldi.

Kavuncu'dan açıklama

26 Ağustos'a gün sayılırken Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde CHP ile yapılan ittifakı sert ifadelerle hedef aldı.

İYİ Partinin yerel seçimlere ittifakla mı tek başına mı gireceği sorusuna Kavuncu, "Bütün teşkilatlarımız 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çok yoğun bir adaylık konusunu konuşuyorlar, tartışıyorlar. Ciddi bir hazırlık süreci var. Siyasi partiler iddia ortaya koyarlar, bizim iddiamız da iktidar olmaktır. Bunun için de yereli, geneli her anlamda bizim iddia ortaya koymamız ve hazırlığımızı yapmamız lazım. Netice ne olursa olsun, 31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız." yanıtını verdi.

"Bunların hepsi dedikodu"

Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine de "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu." dedi.