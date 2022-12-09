Muhalefetin planları bozulacak! Seçimler Nisan’da yapılabilir

Arap medyası 2023'teki seçimle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. 1989 yılından beri yayın hayatına devam eden ve Londra merkezli medya kuruluşu Al-Quds al-Arabi'ye konuşan Türk kaynaklar, AK Parti ile MHP'nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü.

İsmini açıklamayan ve AK Parti'ye yakın olduğu belirtilen kaynak, bütün hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve erken seçim olasılığının masada olduğunu aktardı. AK Parti ile MHP'nin koordineli bir şekilde iletişimde olduğuna dikkat çekilirken, net bir tarih üzerinden gidilmediğini de belirtti.

"AK PARTİ MART'TA BİR SEÇİME SICAK BAKMIYOR"

Gazete, "Türkiye'den bir kaynak Al-Quds al-Arabi'ye konuştu: İktidar partisi seçimleri erkene çekme olasılığına hazırlanıyor" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.

Öte yandan haberde, "AK Parti çevreleri arasında seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor. Seçimin Mart ayının başında Ramazan'dan önce yapılmasına dair konuşmalar var fakat bu seçeneğe Erdoğan'ın partisi sıcak bakmıyor" denildi.

"NİSAN YA DA MART AYI"

Arap medyasındaki haberde erken seçim için ilk adımı MHP'nin mi yoksa AK Parti'nin mi atacağının henüz bilinmediği belirtildi. Haberde AK Parti'nin gündeminde Nisan ayının erken seçim için öne çıktığı belirtilirken, Mayıs ayının başının da AK Parti'nin gündemine aldığı seçenekler arasında olduğu öne sürüldü.

"MUHALEFETİN PLANLARI BOZULACAK"

Öte yandan haberde, seçimin erkene alınmasının muhalefet bloğunun planları ve hesaplamalarını bozabileceği belirtildi.

Henüz seçimler için net bir strateji veya aday açıklamayan muhalefetin, erken seçim tarihi dolayısıyla zorlanabileceği belirtildi.