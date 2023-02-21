Muhalefetin kirli oyunu deşifre oldu! Seçimlerle ilgili büyük çakallık

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, durup dururken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi 1 yıl ertelemek istediği iddiasını ortaya atan muhalefetin maskesini düşürdü. Söz konusu iddiayı muhalefetin kasten ortaya attığını belirten Şahin, "Seçimin ertelenmesini, hatta 1 yıl sonra yerel seçimle birlikte yapılmasını isteyen 'Kılıçdaroğlu ile seçim alınamaz' görüşünü hararetle savunanlar. Yani İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi. Kameralar önünde farklı konuşsalar da seçimin ertelenmesi en çok onların işine gelecek. Seçimin ertelenmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendiliğinden gündemden düşeceğini ve İmamoğlu’nun önünün yeniden açılacağını düşünüyorlar. Bunu açık açık dile getiremedikleri için 'Erdoğan seçimden kaçıyor' iddiasını ortaya attılar" dedi.

Şahin, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Garip ama gerçek…

Türkiye depremin yaralarını sarmaya, kışın soğuğunda kendisini sokakta bulan 15 milyon insanına bir çare bulmaya çalışırken muhalefetin gündeminde sadece seçim var!

Durup dururken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi 1 yıl ertelemek istediği iddiasını ortaya attılar. Sonra da “Kendi topuna koşan futbolcu” misali bu iddianın altını doldurmaya çalışıyorlar.

Erdoğan ya da herhangi bir AK Parti yöneticisinin ağzından “Seçimi erteleyelim” diye bir söz çıkmadı. Tersine, iktidar partisinde seçimin daha önce ilan edildiği gibi 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Muhtemelen 10 Mart günü seçim kararı alınacak, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve seçim tarihi 14 Mayıs olarak kesinleşecek.

Peki, muhalefet bu tartışmayı niye yapıyor? Daha doğrusu, neden sıcak tutmaya çalışıyor?

Cevaba geçmeden önce bir hatırlatma… CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimin zamanında yapılmasını istiyor. Çünkü adaylık yolunda epey mesafe aldı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçime bu yüzden itiraz etmiyor, ertelemeye de şiddetle karşı çıkıyor.

Seçimin ertelenmesini, hatta 1 yıl sonra yerel seçimle birlikte yapılmasını isteyen “Kılıçdaroğlu ile seçim alınamaz” görüşünü hararetle savunanlar. Yani İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu cephesi. Kameralar önünde farklı konuşsalar da seçimin ertelenmesi en çok onların işine gelecek.

Seçimin ertelenmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendiliğinden gündemden düşeceğini ve İmamoğlu’nun önünün yeniden açılacağını düşünüyorlar. Bunu açık açık dile getiremedikleri için “Erdoğan seçimden kaçıyor” iddiasını ortaya attılar. Oysa seçimi asıl istemeyen bizzat kendileri.

Son bir not: Altılı masanın adayı büyük ihtimalle 2 Mart’ta belli olacak. O gün Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıda adayın kim olduğu kamuoyuna duyurulacak."