Muhalefetin hiçbir konuda çözümü yok

Son zamanlarda ülkenin dört bir yanında peş peşe meydana gelen başıboş ve tehlikeli tür köpeklerin saldırılarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilin valilik ve belediyelerine 17 maddelik bir genelge gönderildi. Başıboş Köpek Sorunu Platformu, gelişmeleri ve genelgeyi Akit'e değerlendirdi.

Başıboş ve tehlike arz eden köpeklere karşı atılan adımı sevindirici olarak değerlendiren Platform, “Bu önemli bir başlangıç oldu. TBMM’de araştırma komisyonu kurulacağını, sorunun çözümü için gerçekçi modellerin konuşulacağını düşünüyoruz. Üzüldüğümüz tek nokta, ülkede her sorununun sadece iktidar tarafından kabul edilmesi. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki, muhalefet bu sorun karşısında da mağdurları yok sayarak, tercihini çözümsüzlükten yana kullanarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Hâlbuki biz bütün tarafların ortada bir sorun olduğuna dair ortak görüşte bulunmasını ve çözümün yolları için birlikte hareket etmesini dilerdik. ‘Sokaklar başıboş köpeklerindir’ diyen ve mağdur insanlarımızı yok sayan anlayışın, ilerleyen zamanda değişeceğini ve çözüm yolları arayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

568 kişiyi köpekler parçaladı

Genelgenin maddelerini değerlendiren Platform sözcüleri, tasma-ağızlık denetimine ilişkin şunları söyledi; “Pitbull, Türkiye’de 2004’ten beri yasak. Maalesef yasağın bir çözüm olamadığı ortada. Sahiplerinin inisiyatifine bırakılarak önlem almak, 7/24 bu köpekleri izleyebilmek imkansız.

Amerika’daki verilere göre 2005-2020 yılları arasında 568 kişi tehlike arz eden bu sahipli köpeklerce öldürüldü. Bunların 380’i yani yüzde 67’si Pitbull kaynaklı. Bu rakamlar korkunç. Bu köpekler toplum içinde olduğu sürece, sorumsuz sahipleri de olacak ve ölümler, ciddi yaralanmalar kaçınılmaz olacaktır. Bu köpeklerin ev içinde ağızlıksız yaşaması da evdeki özellikle çocuklar ve bebekler için çok büyük bir tehlikedir.”

6’ncı madde acilen değişmeli

Barınakların artırılmasına ilişkin görüşlerini aktaran platform sözcüleri, “Çoğu insan belki farkında değil, ama halk arasında barınak olarak adlandırılan, STK’lar tarafında ise ‘ölüm kampları’ ismiyle propagandası yapılan yerler, kanuna göre rehabilitasyon merkezleri olarak kısırlaştırma, aşılama ve tedavi için geçici hizmet veren yerlerdir. 5199 sayılı kanunun 6’ncı maddesine göre köpekler geçici olarak barınaklara getirilmekte ve kısırlaştırma, aşılama, tedavi işlemleri sonrası tekrar alındığı yere geri bırakılmaktadır. Gerçekçi ve kalıcı bir çözüm için bu maddenin değişmesi gerekmektedir. Bu noktada barınak sayısının arttırılmasının pek bir faydası olmayacak, maliyet de boş yere artacaktır” dedi.

Beslenirse saldırılar artar

Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılması ve beslenmesine ilişkin maddeleri de değerlendiren Platform sözcüleri, şunları söyledi: “Bakım ve tedavilerinin yapılması insanları saldırılardan korumaz. Başıboş köpeklerin saldırganlığı ile aç kalmaları arasında da herhangi bir veri yoktur. ‘Aç köpek saldırır, düzenli beslenirse saldırmaz’ fikri doğru değildir. Tam tersine bu köpeklerin beslenmesi saldırıları artırır. Köpeklerin besleme yapılan bölgeyi ve besinleri korumaya çalışması saldırıları artırır.”