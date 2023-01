Muhalefetin algı operasyonu elinde patladı! Gerçekler ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de annesi kasaptan alışveriş yaparken A.G isimli minik çocuğa mikrofon uzatan muhabir, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" şeklinde cevap aldı.

Henüz okula yeni başladığı anlaşılan çocuğun sözleri CHP yandaşı medya tarafından çarpıtılarak Türkiye'nin yoksullaştığı şeklinde lanse edildi.

Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Olayın yaşandığı kasabın sahibi Zafer Kadife, annenin uzun yıllardır müşterileri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Öyle muhtaç insanlar filan değiller. Evleri arabaları var. Baba büyük bir şirkette çalışıyor. Uzun zamandır benim müşterilerim. Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar. Karnelerin verildiği gün de anne ile oğlu geldi. Bayan tavuk aldı. Daha sonra karne hediyesi olarak babasının tablet alacağını söyledi. Annesinin anlattığına göre çocuk hiç et yemezmiş. Ben de pirzola hediye ettim ki belki beğenir ve et yemeye başlar diye. Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde olayın çarpıtılması bizi üzdü. Bütün gerçekler bunlardır."

Kasabın sahibi Zafer Kadife'nin babası Mehmet Kadife ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Ya ben bu işi anlamadım. Biz burada yılların esnafıyız. Her türlü kanal gelip burada binlerce çekim yaptı. Minik kardeşimizle annesi de bizim uzun yıllardır müşterimiz. Karne günü gelmişler, annesi diyor ki 'Oğlum karnesini aldı güzel bir yemek yiyeceğiz', oğlumun da gönlünden kopmuş karne günü özel bir gün diye tanıdığı için kardeşimizi pirzola hediye etmiş. Bu kadar güzel bir olay nasıl böyle siyasi bir mesele haline geldi, gerçekten çok üzüldük. Altılı masa bunu kendilerine mal ettiler. Bizi malzeme haline getiren bu insanlar nasıl ülke yönetecekler ben anlamadım, gerçekten rezil ettiler bizi. Böyle bir şey olamaz. Biz kendi halimizde esnafız.

Kardeşimize bir güzellik yapalım dedik, kendimizi saçma sapan bir şeyin içinde bulduk. Ülkenin reisi cumhuru bir tane olur, bunlar 6 reis çıkarmaya çalışıyor, bir de bizi alet ediyorlar. Çok yazık. Aslında çocuğun babası zengin, durumları iyi. Yardıma muhtaç değiller. Bizzat kendileri çoğu kişiye yardım ediyorlar zaten. Çocuğun karnesi güzel olunca Zafer de sormuş 'ben de et versem yer misin' diye, çocuk da 'yerim amca' deyince oğlum da vermiş."

"Evim de var arabam da"

Minik çocuğun annesi Nihal Güney ise yapılan haberlere tepki göstererek durumlarının iyi olduğunu belirtti. Ev ve arabalarının bulunduğunu söyleyen Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Olayın yaşandığı kasaba her zaman alışverişe gittiklerini aktaran Güney, olay günü de tavuk almak üzere kasaba girdiğini söyledi.

Oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktını belirten anne, eşinin oğluna et değil tablet alacağını kaydetti.

Anne Nihal Güney, oğlunun et yiyen bir çocuk olmadığını ve kasap abisine karnesini gösterince kasabın hediye pirzola verdiğini ifade etti.

Güney, "Çocuğum 'babam bana tabletim bozuldu tablet hediye alacak' derken oraları, çekilmesi gereken yerlerin hiçbir yerini çekmedi. Sadece kendisi eğilip fısıldayarak çocuğuma dedi ki 'annem bana karne hediyesi aldı' dedirtti" ifadelerini kullandı.

Minik çocuğun sözlerini siyaset malzemesi yaptılar

Yaşanan olayı fırsat bilen muhalefet ise minik çocuğun sözlerini siyaset malzemesi haline getirerek AK Parti hükümetine saldırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyinenler arasında olacak" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise AK Parti hükümetinin vatandaşları et alamayacak duruma getirdiği yalanını ortaya atarak şunları söyledi:

"Karne gününde bir çocuğumuzun 'annem karne hediyesi olarak et aldı' sözünden daha acı bir söz var mı? Akıl dışı ekonomik politikalarıyla insanlarımızı et alamayacak duruma getirip 'şahlanıyoruz, uçuyoruz, Almanya bizi kıskanıyor' diyenlerde utanacak yüz var mı?"

Algı operasyonu yapan bir diğer isim ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak oldu. Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, Milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor."

Türk halkının açlıkla boğuştuğunu ileri süren Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, aday çıkarmaktan bile aciz olan 6'lı Masa'nın ülkeye refah ve bolluk getireceğini iddia ederek şunları yazdı:

"Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek."

Muhalefetin paylaşımlarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir çocuğun tüm masumiyetiyle söylediği bir cümleyi, siyasetinize alet ederek, kirlettiniz. Gerçeğin, sizin siyaseten kullanabilmek için “arzu ettiğiniz” gibi olmadığı ortaya çıktı. Mahcubiyet, özür, utanma…" ifadelerini kullandı.