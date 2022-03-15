Muhalefetin 6'lı masasının altına dinamit kondu! Kemal Kılıçdaroğlu isyan etti

Cumhur İttifakı Seçim Kanunu'nda değişiklikler içeren kanun teklifini dün TBMM'ye sundu. Seçim barajının yüzde 7'ye indirileceği aylar öncesinden belliydi. Ancak teklifteki diğer maddeler, muhalefetin kurduğu 6'lı masanın altına adeta dinamit koydu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın Meclis'e sunduğu yeni seçim kanunu teklifi için "12 Eylül hukukunun devamı" değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu: 12 Eylül hukukunun devamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın teklifi açıkladığı sırada CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun düzenlemeye ilk tepkisini İsmail Saymaz şöyle aktardı:

"Bu 12 Eylül darbe hukukunun devamıdır. Erdoğan, gidişini engellemeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın fayda etmeyecek. Göreceksiniz, halk bu adamı gönderecek."

AK Parti birinci parti olacağını düşündüğü için...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti'nin birinci olacağı, daha fazla milletvekili çıkaracağı inancıyla teklifi getirdiğini vurguluyor. Salıcı, "2018'deki seçim sonucuna göre hesap yapıyorlar. AKP de MHP de eriyor. Bu hesap yanlış" diyor.

CHP ne yapacak?

Oğuz Kaan Salıcı, son seçimde SP'nin CHP, DP'nin de İyi Parti listelerinden adaylar gösterdiğini hatırlatarak, "Teklifi geçirirlerse sisteme adapte oluruz. İttifakı masa başı operasyonlara kurban etmeyiz" diyor.

İttifakın espirisi kalmadı! Ortak aday çıkarılır mı?

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, teklif yasalaştığı takdirde ittifakın esprisinin kalmadığını ifade ediyor. Ancak Şahin'e göre ortak cumhurbaşkanı hedefi ortadan kalkmıyor. Şahin, "Partiler seçime ayrı girseler bile birliktelik tek cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Bu milleti motive eden hadise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve cumhurbaşkanının değişmesi. Herkes sözünün arkasında duracaktır" diyor.

Baraj Meclis'te yüzde 5'e inebilir

Şahin, seçmenlerin CHP'ye oy vermeyeceği yorumuna itiraz ediyor. "Öyle bir noktaya geldikten sonra millet CHP'ye, MHP'ye bakmaz" diye ekliyor. Şahin, TBMM'de barajın yüzde 5'e inebileceğini savunuyor. "Çünkü" diyor, "MHP'nin baraj kaygısı var."