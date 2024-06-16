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Gündem Muhalefeti kahreden açıklama! Devlet Bahçeli: Bizde çatlama olmaz Cumhur İttifakı devam edecektir
Gündem

Muhalefeti kahreden açıklama! Devlet Bahçeli: Bizde çatlama olmaz Cumhur İttifakı devam edecektir

Yeniakit Publisher
2024-06-16 08:13:00 -
Muhalefeti kahreden açıklama! Devlet Bahçeli: Bizde çatlama olmaz Cumhur İttifakı devam edecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması. Bahçeli; Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz Cumhur İttifakı devam edecektir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklamalarında Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını belirten Bahçeli, "Bizde çatlama olmaz Cumhur İttifakı devam edecektir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yoluna devam etmektedir. Şimdi 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır.

 

CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEKTİR

Yapısal reformların yapılacağı, demokratik açılımın daha da gelişeceği bir ortam olarak milletin huzurunda bulunurken, herhangi bir sebeple hükümet çatlayacak gibi milleti karamsarlığa iten... Ümitliyiz, güvenliyiz, Cumhur İttifakı devam edecektir.
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MHP ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAKTIR

Bizde çatlama olmaz biz kaya gibiyiz. Siyasiler kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları gerekiyor. MHP bu anlayışta, Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Köstek değil, yardımcı olmak lazım. Temennimi barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. MHP üzerine düşen her türlü sorumluğu, fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. MHP'yi anlamayanlar masayı nasıl dağıttıklarını hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma dönmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin.

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Yorumlar

Ottoman

Çatlak olmaz demiş ama, çatlağın ta kendisi kendisi
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