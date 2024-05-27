Muhafazakârlık bunlara zorlanıyor! Tek çıkış yolu bakın ne?

Ergün Yıldırım, Türkiye'de siyasi daralmalar ve toplumsal kutuplaşmalar ışığında, "muhafazakâr orta"nın siyasi sahnede nasıl bir denge unsuru olabileceğini masaya yatırdı. "Muhafazakâr siyaset daralmaya çağrılıyor" dediği yazısında, bunun nasıl olduğunu aktaran Yıldırım, "Muhafazakâr siyasetin bu daralmaları aşabilmesi, ancak yeni bir siyaset tazelenmesi ile mümkündür" ifadelerini kullandı. İşte Yıldırım'ın Star'daki yazısının ilgili bölümü:

"(...) Türkiye, 2014 sonrasında önemli iç ve bölgesel meydan okumalarla yüz yüze kaldı. FETÖ darbe girişimi, Arap Baharı ve yansımaları, Batının PKK terörünü yeniden destekleme girişimleri, Suriye Savaşı... Siyasal alan yeniden güvenlikçi ve demokratik paradigma arasında sıkışmaya başladı. Bu çerçevede muhafazakâr siyaset en önemli meydan okumalarla karşılaştı. Liderliği tasfiye edilmeye çalışıldı. Darbeye maruz kaldı. Ortadoğu denkleminden dışlanmayla yüz yüze geldi.

Hem dünyada hem de Türkiye'nin içyapısından kaynaklanan iki önemli durumla yüz yüze geldi: "Dini fanatizm" ve "milli fanatizm". Birisi din üzerinden muhafazakârlığı aşırılığa zorlarken öteki de millilik üzerinden buna zorluyor. Elbette milliğin aşırılaşması ulusalcılık ve ırkçılık gibi eğilimlerle ilgilidir. Muhafazakâr siyaset daralmaya çağrılıyor. Devleti kutsamak, muhalefeti isyancılık görmek, sert milliyetçiliğe yönelmek, adaleti gerektiğinde askıya almak, kültürel çoğulculuğu reddetmek, kolektivizmler karşısında özneyi zayıflatmak... Muhafazakârlık bunlara zorlanıyor.

Muhafazakâr siyasetin bu daralmaları aşabilmesi, ancak yeni bir siyaset tazelenmesi ile mümkündür. Daha önce birkaç kez bunu yaptı. Aslında adayların ve kadroların atamasında da bu irade ortaya konmaktadır. Siyaset konseptinde de bunu yapabilir. Buna ben Muhafazakâr Orta adını veriyorum. Aşırı ve fanatik cephelere doğru yapılan çekmelere karşı Muhafazakâr Orta olmak çok önemli bir çözüm. Türkiye'nin genel varlığı ve toplumsal geleceği için önemli.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhafazakâr Orta, muhafazakârlığın Türkiye ortalamasını temsil etmesidir. Bölgesel, ideolojik, etnik, sınıfsal gibi sosyolojik dinamiklerin katılımına olabildiğince en geniş biçimde yer vermesi ve temsiline imkân tanımasıdır. Muhafazakar Orta, Türkiye'nin en geniş katılıma ve kolektif aidiyetine sahip bir konsensüstür, uzlaşmadır, sözleşmedir. Toplumun beklentilerinin bütün farklı kültürlerini ortak bir siyasal sosyolojide buluşturma yoludur.

Muhafazakâr Orta, muhafazakâr siyaseti kurumsallaşarak devam etmesini sağlayacak bir yoldur. Makul, kapsayıcı, bütünleştirici ve kudretli siyaset pratiğini üretmeyi sağlar. Türk siyasetinde daralmalara karşı geliştirilebilecek en önemli siyaset düşüncesidir. Merkez siyaseti, muhafazakârlık ile birlikte inşa etme gayretidir. Muhafazakâr siyasetin ve merkez siyasetin yaşadığı daralma ve yıpranmalara karşı önemli bir çıkış olabilir."