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Muğla’nın ‘Gen Bankası’ projesi start aldı

Muğla Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü personelinin eğitilmesi için İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:28
Muğla’nın ‘Gen Bankası’ projesi start aldı

Muğla Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü personelinin eğitilmesi için İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, yerel tohumlardan oluşturulan demonstrasyon bahçelerine gidilerek tohumların nasıl toplanıp, nasıl muhafaza edilmesi gerektiği anlatıldı. Daha sonra yerel tohumlarla ilgili sunumun ardından Enstitü bünyesinde bulunan gen bankasına gidilerek tohumlarının saklandığı bölümler gezildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen projenin amacı; bitkisel genetik çeşitliliğin yüksek olduğu ülkemizde farkındalığı arttırmak, yerel çeşitlerimizi ve kültür çeşitlerinin yabani akrabalarının bitkisel genetik çeşitliliğini gen bankalarında korumak, bunun yanında kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olarak belirlendi.


Bu anlamda gerçekleştirilen eğitimde; yerel çeşitler ile demonstrasyon çalışması yaparak çiftçilere ulaşılmasını sağlamak, konu hakkında basında ve kamuda farkındalık yaratarak gen kaynaklarının korunması ve devamlılığının sağlanması konusunda duyarlılık kazandırmak, kaybolmaya yüz tutmuş, aranılan tat ve lezzette olan yerel çeşitlerin önemine dair eğitim çalışmalarını okullarda öğrencilere yönelik yaparak gelecek nesillerin yerel kaynaklara sahip çıkmasını sağlayacak bilinç oluşturulması gerekliliği görüşüldü.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:28
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