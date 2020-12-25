Muğla'daki "Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı" GEKA projeleriyle hayat buluyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projelerle korunacak.

GEKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesindeki GEKA, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti ile Lagina Hekate Kutsal Alanıyla ilgili 3 ayrı proje yürütülüyor.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentteki kazı çalışmalarıyla ilgili 2015'te Pamukkale Üniversitesi olarak GEKA'ya başvurduklarını ve alanda restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmada minimum müdahaleyle maksimum korumayı gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Söğüt, "Stratonikeia Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesiyle bölgedeki hamam ve iki katlı ev restore edildi, köy meydanında çevre düzenlemesi yapıldı. Bu proje sayesinde ören yerinin ziyaretçisi önemli ölçüde arttı." bilgisini verdi.

Söğüt, GEKA'nın uyguladığı proje sayesinde antik kenttin koruma ve kullanma dengesini muhafaza ederek, gelecek nesillere aktarmayı çalıştıklarını vurguladı.

GEKA'nın "Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında da antik kentte yürütülen 2 ayrı proje hakkında bilgi veren Söğüt, sözlerine şöyle devam etti:

"Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 'Stratonikeia Antik Tiyatrosu' projesi yürütüyoruz. Alandaki birinci etap çalışmaları bitirdik ama bu sırada bir heyelan oluştuğu için süreç biraz uzadı. Ama şimdi kazı çalışmaları tamamlandı ve tekrar belirli bir bölümün, üst kaveanın restorasyonu GEKA projesi ile tamamlanacak. Gelecek yıllarda tiyatrodaki çalışmaları tamamlamayı ve burayı insanların hem gezebileceği hem de bu yapının ihtişamıyla ilgili bilgiler alabileceği bir alana dönüştürmeyi planlıyoruz. Yatağan Kaymakamlığı ile de 'Stratonikeia ve Lagina Bölgelerinin Turizme Kazandırılması ile Turistik Cazibenin ve Turizm Ekonomisinin Canlandırılması' projesini ise etap etap gerçekleştiriyoruz."



Yaklaşık 1880 yıl önce Roma dönemine ait 6 sütunu restore ederek ayağa kaldırdıklarını kaydeden Söğüt, alandaki Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserleri de restore ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un antik kente yaptıkları ziyarette çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ettiklerini belirten Söğüt, "Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki çalışmalara yönelik yeni talimatlar verdi. Bunlar da tamamlanınca burası antik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarilerinin tümünü yansıtan bir antik kent olacak." değerlendirmesinde bulundu.

