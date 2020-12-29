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Aktüel Muğla'da yılbaşı süslemeleri turistlerden ilgi görüyor
Aktüel

Muğla'da yılbaşı süslemeleri turistlerden ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:23:43 -
Muğla'da yılbaşı süslemeleri turistlerden ilgi görüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı ışıklandırmaları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi turistlerden ilgi görüyor.

Bodrum Belediye Meydanı, yılbaşı hazırlıkları kapsamında ay yıldız, çam ağacı, geyik ve hediye paketi gibi süslerle donatıldı.

Alanın rengarenk süslendiğini gören turistler, görsel şölen sunan ışıklandırmalarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle İzmir'den gelin Hüseyin Soyören, AA muhabirine, ailesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında kenti gezdiklerini söyledi.

Alanda yapılan ışıklı süslemeyi görünce fotoğraf çektirdiklerini belirten Soyören, "Yeni yılda inşallah koronavirüsten kurtulmak isteriz. Ülkemiz ve herkes için sağlıklı bir yıl dileriz." dedi.

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