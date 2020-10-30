Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.