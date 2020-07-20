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Aktüel

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor

Jandarma ekipleri, genç kızın en son görüldüğü alışveriş merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:49:08 -
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i arama çalışmalarına devam edildi.

Akyaka Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gültekin'i bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Genç kızın ablası Sibel ve annesi Şefika Gültekin, Akyaka Jandarma Komutanlığına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genç kızın yakınları, iyi haber alabilmek için gün boyu burada bekledi.

Öte yandan ekipler, Pınar Gültekin'in en son görüldüğü Menteşe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

- Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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