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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:37:01 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 8 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber teknede bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen teknedeki 8 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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