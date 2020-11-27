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Aktüel Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:42:31 -
Muğla'da tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek miktarda faizle borç verip, zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 24 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalanmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluları gösteren ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirilmişti.


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