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Aktüel Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:31:34 -
Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, elindeki tarihi eserleri satmak istediği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T'nin tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir süre şüpheliyi izleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, çeşitli dönemlere ait 76 sikke, yaprak desenli metal obje, 3 yüzük üzerinde motif bulunan metal obje, metal renkli temran ok ucu, üzerinde motif bulunan obje ve madeni taş ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.T, polis merkezine götürüldü.


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