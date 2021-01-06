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Aktüel Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:49:59 -
Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.O. ve F.K'nin Aydın'dan getirdikleri kurusıkı tabancalara Kavaklıdere ilçesinde namlu yaptıracakları bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, C.O. F.K. O.C. ve A.K'yi Çavdır Mahallesi'nde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin araç ve evlerindeki aramada, 2'sine namlu yapılmış 7 kurusıkı tabanca, 33 namlu yapmada kullanılan malzeme, 4 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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