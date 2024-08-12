Muğla'da şaşırtan görüntü! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Muğla'da suların çekilmesiyle birlikte 100 yıllık köprü ortaya çıktı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/muglada-sasirtan-goruntu-baraj-sulari-cekilince-ortaya-cikti-90592
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Muğla'da suların çekilmesiyle birlikte 100 yıllık köprü ortaya çıktı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/muglada-sasirtan-goruntu-baraj-sulari-cekilince-ortaya-cikti-90592
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