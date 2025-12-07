Muğla'da "Şap Hastalığı" Alarmı: 11 Mahalle Karantinaya Alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığı belirlendi. Bunun üzerine hastalığın kontrol altına alınması ve yayılımının önlenmesi için geniş kapsamlı tedbirler alındı.

11 MAHALLEDE HAREKET KISITLAMASI

Hastalığın ilk tespit edildiği Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" ilan edilirken, çevredeki 11 mahallede de hareket kısıtlaması (karantina) uygulanmaya başlandı.

Karantinaya alınan mahalleler şunlardır:

Ağaclihoyuk

Akyol

Koru

Gökçeler

Ekinnanbarı

Yaka

Güllük

Kıyıkışlacık

Boğaziçi

Dörttepe

Meşelik

30 GÜN BOYUNCA HAYVAN GİRİŞ-ÇIKIŞI YASAK

Milas'taki bu mahallelerde 30 gün sürecek karantina boyunca, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına kesinlikle izin verilmeyeceği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge genelinde hızlıca harekete geçerek 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığını bildirdi.

Ayrıca yetiştiricilere dezenfeksiyon, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi.

Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmaları, teknik personel tarafından yakından takip ediliyor.