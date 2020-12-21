  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Muğla'da sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:34:55 -
Muğla'da sağlık çalışanlarını taşıyan minibüste çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde sağlık çalışanlarını taşıyan servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Atıcı'nın kullandığı Halil Bey Bulvarı'nda seyir halindeki 48 S 1256 plakalı minübüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden minibüsün sürücüsü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangını erken fark eden şoförün dikkati sayesinde yaralanan olmadı.

Minibüsün özel bir hastanenin servisi olduğu ve içinde çok sayıda sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum
Sağlık

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum

Koronavirüs daha mı bulaşıcı oldu? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında he..
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay