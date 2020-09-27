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Aktüel Muğla'da Rus turistlerin kaldığı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da Rus turistlerin kaldığı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:46:01 -
Muğla'da Rus turistlerin kaldığı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Rus turistlerin para ve eşyaları ile kiraladıkları otomobili çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Umurça Mahallesi'ndeki kiraladıkları bir evde tatil yapan 4 Rus turist, 100 bin ruble ile dizüstü bilgisayar, kol saati ve kiraladıkları otomobilin çalındığını belirterek Bodrum Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Eve gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği zanlı O.A'yı (18) konakladığı otelde gözaltına aldı.

Daha önce de aynı suçtan poliste 15 kaydının bulunduğu belirlenen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin otel odasında bulunan para ve eşyalar ile otel önündeki kiralık otomobil turistlere teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, zanlının evin merdivenlerinden elinde çanta ile inmesi ve evden aldığı anahtarla otomobile binmesi yer alıyor.

Turistlere evi kiralayan emlakçı Fırat Dinç, Rus turistlerin hırsızın bir gün içinde yakalanması ve eşyalarının eksiksiz kendilerine teslim edilmesi dolayısıyla Türk polisine minnettar olduğunu söyledi.

Dinç, turistlerin tatillerine devam edeceklerini de belirtti.

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