Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde bir restoranda çıkan tartışma kanlı bitti. Coşkun Karataş (35) ile Halil Korkut (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Karataş, yanındaki tüfekle Korkut'a ateş açtı. Ağır yaralanan Halil Korkut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay anı: Restorandaki tartışma nasıl cinayete dönüştü?

Olay, Yılanlı mevkisinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Karataş'ın yanında bulunan tüfeğe yönelmesiyle gerilim cinayete dönüştü. Korkut, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Coşkun Karataş, otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Takip ve yakalama: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Teknik ve fiziki takip yöntemlerini devreye sokan emniyet güçleri, çemberi hızla daralttı. Ekipler, şüpheli Coşkun Karataş'ı aynı gün gece saat 02.00 sularında Şenyayla Mezarlığı'nda tespit etti.

Zanlı, cinayette kullandığı suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının geçmişi: 2015'te eniştesini de öldürmüş

Soruşturma sürerken zanlı Coşkun Karataş'ın geçmişine dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Karataş'ın, 2015 yılında ablasının soba zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eniştesi Aytekin Köse'yi sorumlu tuttuğu bilgisine ulaşıldı. Zanlının o dönem eniştesini sokak ortasında göğsüne iki el ateş ederek öldürdüğü kayıtlara geçti.

Soruşturma sürüyor

Coşkun Karataş gözaltına alındı. Yetkililer, tartışmanın çıkış nedenini ve cinayetin tüm yönlerini aydınlatmak için çalışıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Cinayet nerede ve ne zaman işlendi?

Cevap: Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi.

Soru: Zanlı nasıl yakalandı?

Cevap: Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Coşkun Karataş, aynı gün gece saat 02.00'de Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Soru: Zanlının geçmişinde başka bir cinayet var mı?

Cevap: Evet. Karataş, 2015 yılında ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne iki el ateş ederek öldürmüştü.

Soru: Tartışmanın nedeni neydi?

Cevap: Tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Soru: Soruşturma hangi aşamada?

Cevap: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.