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Aktüel Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:38:52 -
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Kıvrak'ın (64) kullandığı 48 FY 008 plakalı motosiklet, Paşalı Mahallesi Müngüç mevkisinde, Lütfi A. (47) yönetimindeki 48 TY 291 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kıvrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kıvrak'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


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