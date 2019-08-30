Muğla'da orman yangını Seydikemer ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Karaağaç Mahallesi Alınca mevkisinde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 10 arazöz ve 20 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Bölgede yaşayanların da destek verdiği çalışmalar sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.