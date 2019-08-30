Muğla'da orman yangını
Seydikemer ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü30 Ağustos 2019 Cuma 20:59
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi Alınca mevkisinde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 10 arazöz ve 20 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Bölgede yaşayanların da destek verdiği çalışmalar sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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