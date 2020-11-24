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Aktüel Muğla'da öğretmenler pedal çevirip, klip çekti
Aktüel

Muğla'da öğretmenler pedal çevirip, klip çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:50:20 -
Muğla'da öğretmenler pedal çevirip, klip çekti

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde görev yapan 24 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir araya gelerek pedal çevirdi, klip çekti.

Muğla ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve beraberindekiler Muğla Valiisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Proğram Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda devam etti.

Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederken emekli olan öğretmenlere de "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24 öğretmen Muğla'nın tarihi sokaklarında ve caddelerinde pedal çevirerek Öğretmenler Gününü kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan etkinlikte öğretmenler, Türk bayrağı ile "Sayın bakanım burası bizde" pankartı açtı. Etkinlik aynı anda Muğla'nın diğer ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinin de katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına "Başöğretmen izinde öğretmenim" klibi çekildi.

Söz ve müziği öğretmenlere ait klipte, Muğla ve ilçelerinin tarihi ve kültürel dokuları da tanıtıldı.


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