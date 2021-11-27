Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu’nun katılımı ile polis sorumluluk bölgesinde bulunan muhtarlara KADES ve UYUMA projelerinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda, muhtarların mahalleleri hakkında şikayet ve talepleri de alındı.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.