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Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 20:35:57 -
Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde turist taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Dalaman Havalimanı'na turist taşıyan Samet Y, yönetimindeki 07 AFH 599 plakalı minibüs ile Mustafa Varan (57) idaresindeki 48 VG 797 plakalı otomobil, Dalaman Kapukargın Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Varan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada minibüsteki yolculardan 5’i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi, bir kişinin ise tedavisi sürüyor.


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