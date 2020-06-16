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Muğla'da kumar ve tefecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

Marmaris ilçesinde belirlenen adreslere, sabahın erken saatlerinde aralarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:04:55 -
Muğla'da kumar ve tefecilik operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları ve mağdurlara zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere, sabahın erken saatlerinde aralarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis helikopteri ve drone'la havadan da desteklenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda borç senetleri, borç ilişkisi gösteren ajandalar, kumar ve tefecilikten kazanıldığı değerlendirilen nakit para, hileli zar, hileli oyun kağıtları, uyuşturucu madde ile kılıç ve pala gibi çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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