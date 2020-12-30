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Aktüel Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza
Aktüel

Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:13:37 -
Muğla'da kumar oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköprü Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira cezai işlem uyguladı.

Ev sahibi M.A.Ç'ye ise 11 bin 25 lira ceza verildi. Ayrıca M.A.Ç. hakkında "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.



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