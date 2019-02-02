Muğla'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kazaya karışan 2 motosikletten birinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sefa Önaçan idaresindeki 07 EUJ 11 plakalı motosiklet ile Ömer Gilan yönetimindeki 07 MP 233 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolunun Bayır mevkisinde, aynı yönde seyreden Halef Bıçak'ın kullandığı 48 JH 168 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletler, karşı yönden gelen Mustafa Özdemir yönetimindeki 48 FC 339 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Önaçan, hastaneye sevk edilirken, ambulansta hayatını kaybetti. Yaralanan Özdemir ve Gilan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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