Muğla’da korku dolu anlar yaşandı! Alevler bir anda evi küle çevirdi
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bekçiler Mahallesi'nde S.Ç'ye ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
{relation id:1961926 slug:'samsun-bafrada-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-cikti'}