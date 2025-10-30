  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Muğla’da korku dolu anlar yaşandı! Alevler bir anda evi küle çevirdi
Yerel

Muğla’da korku dolu anlar yaşandı! Alevler bir anda evi küle çevirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muğla’da korku dolu anlar yaşandı! Alevler bir anda evi küle çevirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bekçiler Mahallesi'nde S.Ç'ye ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Yerel

Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!
Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!

Yerel

Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!

Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı
Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı

Gündem

Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı

{relation id:1961926 slug:'samsun-bafrada-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-cikti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23