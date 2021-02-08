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Aktüel Muğla'da kaza: 1 yaralı
Aktüel

Muğla'da kaza: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpan tırın şoförü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 17:19:00 -
Muğla'da kaza: 1 yaralı

Kemal Uyar'ın kullandığı 42 DYP 45 plakalı tır, Muğla-Yatağan kara yolu Bayır mevkisinde trafik ışıklarında bekleyen yolcu otobüsü ve otomobillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Uyar, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmayla güçlükle çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

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