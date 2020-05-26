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Aktüel

Muğla'da kaybolan dağcıyı arama çalışması sürüyor

Mendos Dağı zirvesi istikametinde devam eden arama çalışması kapsamında bölgeye fotokapanlar yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:30:31 -
Muğla'da kaybolan dağcıyı arama çalışması sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcıyı arama çalışması devam ediyor.

Antrenman için 14 gün önce evden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.

Mendos Dağı eteklerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri ile dağcıların destek verdiği arama çalışması sürdürülüyor.

Mendos Dağı zirvesi istikametinde devam eden arama faaliyetlerine katılan arama kurtarma ekipleri, JAK timi bünyesinde birleştirildi.

Aramalar kapsamında AKUT ekipleri bölgeye fotokapanlar yerleştirdi. Arama kurtarma ekipleri, fotokapanlardan gelen veriler ışığında çalışmalara yön verecek.

Fethiye'de 12 Mayıs'ta antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için 9 gün önce arama çalışması başlatılmıştı. Emre'nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı 6 gün önce Mendos Dağı Maden Ocakları mevkisinde bulunmuştu.

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