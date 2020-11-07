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Aktüel Muğla'da hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aktüel

Muğla'da hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:06:53 -
Muğla'da hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerinin şok uygulamasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şok uygulama gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki uygulamada kimlik kontrolü yapılanlardan A.E'nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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