  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Aktüel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 16:53:00 -
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu! 10 zanlı tutuklandı

Muğla'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanan 58 düzensiz göçmenin yurt dışına geçişlerini organize ettiği belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, zanlılara ait 3 araç ve bir tekneye de el konuldu.

İşlemleri tamamlanan Suriye, Mısır, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 58 düzensiz göçmen ise geri gönderim merkezine teslim edildi.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23