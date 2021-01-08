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Aktüel Muğla'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Muğla'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 15:50:00 -
Muğla'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybetti.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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