Muğla'da EBA TV'yi izleyemeyen öğrencilere televizyon hediye edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evlerinde televizyon bulunmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen 18 öğrencinin ailesine televizyon hediye edildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Muğla Sınırsız Eğitim Projesi" kapsamında il genelinde EBA araçlarına erişim önündeki engellerin kaldırılarak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda il genelinde evlerinde televizyon bulunmayan 214 aile tespit edildi.

Proje ile ilk olarak Yatağan ilçesinde 18 aileye, Yatağan 23 Nisan Ortaokulunda düzenlenen törenle televizyonları dağıtıldı.

Buradaki programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla'nın öğretmen ve öğrencileriyle EBA kullanım süresinde Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

150 bin öğrenci içerisinde uzaktan erişimi sağlayamayan öğrencilerin olup olmadığını araştırırken Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları ile "Muğla Sınırsız Eğitim Projesi"ni başlattıklarını vurgulayan Töre, projenin en büyük paydaşlarının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve kaymakamlıklar olduğunu kaydetti.

Projenin ikinci hedefinin ise il genelinde internet altyapısı olmayan mahalle ve beldelerin belirlenmesi olduğunu ifade eden Töre, öğrencilere tablet hediye edilecek bu çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise temel hedeflerinden birinin koruyucu önleyici hizmetleri geliştirmek olduğunu söyledi.















